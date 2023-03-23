3 yaşındaki Eda ve geçtiğimiz eylül ayında dünyaya gelen Ela ile muhabirlere poz veren Gülşe, ardından özel otomobiline binerek oradan ayrıldı.

Öte yandan kariyerini Başakşehir’de sürdüren 34 yaşındaki Mesut Özil, dün futbolu bıraktığını açıklamıştı. Özil, "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı" demişti.