Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Amine Gülşe: Mesut harika bir baba!

Amine Gülşe, gazetecilerin, "Kızınız Eda en çok kime benziyor?" sorusunu cevapladı. Gülşe, "Mesut'a benziyor. Biraz bana da benzemesini isterdim ama babasının kopyası. O harika bir baba..." dedi

25.03.2022 - 09:58 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Futbolcu Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir bakım merkezinden çıkan Gülşe, basın mensupları ile ayak üstü sohbet etti.

    Her şeyin çok güzel gittiğini söyleyen oyuncu, "Bugün kız kıza vakit geçirmek istedik. Eda’yı büyütüyoruz. Yarın 2 yaşına giriyor. Bizde artık eski şeyler kalmadı." dedi.

  • "ÖNCE 'BABA' DEDİ"

    Muhabirlerin, "Kızınız Eda en çok kime benziyor?" sorusuna yanıt veren Amine Gülşe, "Kızımız Mesut'a benziyor. Biraz bana da benzemesini isterdim ama babasının kopyası. Hatta konuşmaya başladığında bile ilk 'Baba' dedi. Çok güzel bir bağları var. Mesut da harika bir baba." ifadelerini kullandı.

  • "BAŞKA PROJELERİM VAR"

    Bir süredir ekranlardan uzak olan Amine Gülşe'ye, "Çocuğunuz da büyüyor. Yeniden ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

    Ünlü isim, "Çok iyi bir proje gelir ya da senaryo gelirse tabii ki düşünürüz ama şu an düşünmüyorum. Başka projelerim var, ev dekorasyonu gibi bir takım şeyler..." açıklamasını yaptı.

  • "ALLAH KISMET EDERSE OLUR"

    Daha önce, "5 çocuk istiyorum." şeklinde bir açıklama yapan Gülşe'ye bu sözleri hatırlatıldı. Gazetecilere gülerek cevap veren oyuncu, "Allah kısmet ederse olur ama şu an Eda ile mutluyuz." dedi.

  • "BÜTÜN ZAMANIMI KIZIMA AYIRIYORUM"

    Daha önce bütün zamanını kızı Eda'ya ayırdığını açıklayan Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.