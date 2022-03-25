"BAŞKA PROJELERİM VAR"

Bir süredir ekranlardan uzak olan Amine Gülşe'ye, "Çocuğunuz da büyüyor. Yeniden ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Ünlü isim, "Çok iyi bir proje gelir ya da senaryo gelirse tabii ki düşünürüz ama şu an düşünmüyorum. Başka projelerim var, ev dekorasyonu gibi bir takım şeyler..." açıklamasını yaptı.