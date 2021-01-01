Mesut Özil, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak baba olduğunu şu sözlerle duyurmuştu: Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, Amin.