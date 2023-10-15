Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film

Boiler Room (2000)

Eğitim durumu ‘lise terk’ olan 19 yaşındaki Seth Davis (Giovanni Ribisi), Long Island’daki bir aracılık firmasında işe girer. Firmanın yöneticileri, yeterince hisse satarsa alacağı yüksek komisyonla zengin olabileceğini en baştan söylerler. Seth, işin püf noktalarını öğrendikten sonra iyi bir satıcı olma konusunda önemli adımlar atar. Ama sattığı hisselerin gerçek değerleri başta olmak üzere yaptığı işte etik açıdan doğru olmayan şeyler de vardır. İnsanları hisse satışı yaparken ikna ettiği ‘saadet zinciri’nin nereye kadar süreceği belli değildir. Filmin yönetmeni Ben Younger iş görüşmesine gittiği bir aracı kurumda yaptığı ilk gözlemlerin ardından fikri bulup geliştirir, senaryoyu yazarken uzun araştırmalar yapar. Ribisi’nin yanı sıra Vin Diesel ve Ben Affleck’in de oyuncu kadrosunda yer aldığı film, gösterime girdiği yıl iki dalda Bağımsız Film Ödülleri’ne aday oldu. Bütçesi 7 milyon dolar olan film, gişelerde 28.8 milyon dolar hasılat yaptı.