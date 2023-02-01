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Ameliyathane Hizmetleri Nedir?

Sağlık sektörü denildiğinde akla ilk gelen meslekler doktor ve hemşireler olmaktadır. Ancak geniş bir çalışma koluna sahip olan sağlık sektörünün en önemli meslek gruplarından biri ameliyathane hizmetleridir. Adından da anlaşılacağı üzere ameliyathane hizmetlerinden mezun kişiler, ameliyathane ekibine yardımcı olmakla yükümlüdür.

2 yıllık yüksekokul mezunu olmayı gerektirir. 2 yılın sonunda diploma almaya hak kazanan kişiler, ameliyat teknikeri ya da cerrahi sağlık personeli unvanı ile göreve başlar. Ameliyathanede yer alan cerrahi malzemelerin hazırlanması, malzemelerin steril hale getirilmesi, ameliyathane teknikerinin görevleri arasındadır. Bu bölümü tercih etmek isteyen kişilerin; sorumluluk sahibi, ekip çalışmasına yatkın, temiz ve düzenli olması gerekmektedir.

Ameliyathane Hizmetleri Mezunları Ne İş Yapar?

Ameliyathane hizmetleri mezunları; ameliyat öncesinde, ameliyat esnasında ve sonrasında çeşitli görevleri yerine getirmektedir. Ameliyathanede yer alan tüm malzemeleri kullanıma hazır hale getirmek başlıca görevlerinden biridir. Ayrıca; tüm malzemelerin sürekli olarak temizlenmesi, steril şekilde bir diğer ameliyata hazırlanması ve bakımlarının yapılması, ameliyathane teknikerinin görevleri arasındadır. Ameliyat süresi boyunca herhangi bir aksamanın olmamasından sorumlu olan bu kişilerin tüm sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmesi gerekir. Peki, ameliyathane hizmetlerinden mezun olan kişi hangi alanlarda çalışabilir?

• Devlet Hastaneleri

• Özel Hastane ve Klinikler

• Özel Cerrahi Poliklinikleri

• Doğum Evleri

• Tıp Merkezleri

Görevini devlet hastanelerinde yapmak isteyen ameliyathane hizmetleri mezunlarının KPSS sınavına girmesi gerekmektedir. 100 üzerinden 70 puan ve üzeri atama için yeterli gibi görünse de devlet kurumlarında çalışmak isteyenlerin sayısındaki artıştan dolayı 100 puan üzerinden en yüksek puan yapılmalıdır.

Ameliyathane Hizmetleri Maaşları

Ameliyathane hizmetlerinden mezun olan personeller sahip olduğu tecrübeye göre maaş almaktadır. Maaşlar her personele göre ve çalışılan kuruma göre değişiklik gösterir. Bu iş kolunun güncel maaş aralığı ise şöyledir:

• Ameliyathane Teknisyeni: 9.270 TL – 11.580 TL

• Ameliyathane Personeli: 9.400 TL – 11.760 TL

Ameliyat Hizmetleri Taban Puanları

Ameliyathane hizmetleri taban puanları, üniversiteye göre değişiklik göstermektedir. Her yıl değişen taban puanları, devlet üniversitelerinde daha yüksek bir aralığa sahiptir. Vakıf üniversitelerinde ise puanlarda düşüş yaşansa da burslu okumak isteyen kişilerin yine yüksek bir puan ile giriş yapması gerekir.

• Hacettepe Üniversitesi (Devlet): 345,12417

• Ege Üniversitesi (Devlet): 336, 96016

• Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf-Burslu): 335,89688

• Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet): 328,16024

• İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf-Burslu): 325,42988

• Konya Selçuk Üniversitesi (Devlet): 322,27620

Türkiye'nin pek çok üniversitesinde ameliyathane hizmetleri bölümü bulunmaktadır. İstediğiniz üniversitenin taban puanları için detaylı bir araştırma yapabilirsiniz.

Ameliyathane Hizmetleri Dersleri

2 yıl 4 dönemden oluşan bir eğitim programına sahip olan ameliyathane hizmetleri derslerini içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

• Anesteziye Giriş

• Ameliyathane Teknolojileri

• Temel Anatomi Fizyoloji Giriş

• Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri

• Ameliyathane Uygulamaları

• Meslek Etiği• Tıbbi Terminoloji

• Hasta Güvenliği

• Temel İlk Yardım

• Temel Mikrobiyoloji

• Sağlık Hizmetleri Yönetimi

• Biyomedikal Teknolojisine Giriş

• Egzersiz ve Vücut Geliştirme

• Kalite Güvencesi ve Standartları

Hem teorik hem de pratik derslerinde başarılı olan öğrenciler 2 yılın ardından ameliyathane hizmetleri diplomasını almaya hak kazanarak iş hayatına başlayabilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut