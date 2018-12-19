ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Roxli Doss'a beyin tümörü teşhisi konuldu ancak ameliyat edilemeyecek bir tümör olması nedeniyle doktorlar kızın ameliyat edilemeyeceğini söyledi.

USA Today gazetesinde yer alan habere göre; 11 yaşındaki Roxli, radyasyon tedavisi görmeye başladı. Kontrol için doktoruna giden küçük kız adeta doktorlarını şaşkına çevirdi. Doktorlar, Roxli Doss'un beynindeki tümörün yok olduğunu gördü.

Küçük kızın doktoru Dr. Virginia Harrod, "Çok nadirdir, ama bunu görünce yıkıcı bir hastalık olduğunu biliriz" dedi.

Doktorlar bu hastalık için yapılabilecek bir şey olmadığını söyleyince Roxli Doss'un ebeveynleri Gena ve Scott Doss bir mucize için dua etmeye başladıklarını belirtti.

Radyasyon tedavisi sonrası doktora giden küçük kızın MR görüntülerinde tümörden eser bulunmuyordu.

Dr. Harrod, "MR görüntüleri inanılmazdı, gerçekten sıradışı olan şey tarama üzerinde hiçbir şey tespit edilememesiydi" diye konuştu.

Roxli Doss'un doktorları tümörün nasıl kaybolduğunu açıklayamıyor.

Küçük kızın ailesi, doktorların sonuçları doğrulamak için MR taramalarını iki kez kontrol ettiklerini söyledi. Şu anda ise Doss'u yakından izliyorlar ve bir önlem olarak immünoterapi gibi tedavilere devam edeceğini belirttiler.