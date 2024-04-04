Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        84
        Fenerbahçe
        FB
        82
        Trabzonspor
        TS
        52
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        45
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Fernando Santos kritik viraja giriyor- Son Dakika Beşiktaş Haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Fernando Santos kritik viraja giriyor

        Milli maç ve seçim arasının ardından Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta nisan ayındaki fikstür, eleştirilerin odağındaki Fernando Santos'un da kaderini belirleyecek. Lig 3.'lüğü ve kupa hedefi devam etse de Portekizli hoca ile yeni sezona başlama konusunda endişeler taşıyan siyah-beyazlı yönetim, alınacak sonuçlara göre yol haritasını netleştirecek

        Giriş: 04.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta Fernando Santos kritik viraja giriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, Süper Lig'e verilen milli maç ve yerel seçim arasının ardından ilk maçına bugün çıkıyor. Siyah-beyazlılar, 31. haftada RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

        NİSAN AYI HEM SANTOS HEM DE BEŞİKTAŞ İÇİN ÖNEMLİ

        Bu sezon şampiyonluk yarışının gerisinde kalan ve 5. teknik direktör olarak Fernando Santos ile çalışan siyah-beyazlılarda elde kalan hedefler için nisan ayındaki fikstür belirleyici olacak.

        OYNATTIĞI FUTBOL TARTIŞILIYOR

        Ocak ayına Beşiktaş'ın başına geçen Fernando Santos, iyi bir başlangıç yapsa da sonrasında hep eleştirilerin odağında yer aldı. Portekizli teknik adamın oynattığı futbol ve hücumdaki kısırlığa çözüm bulamaması taraftarın tepkisini çekerken siyah-beyazlılar, son 3 maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Santos toplamda ise ligde 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, Santos yönetiminde 5 maçta gol atamazken 5 maçta ise gol yemedi.

        REKLAM

        YÖNETİMİN ENDİŞELERİ VAR

        Beşiktaş'ta bu sezon göreve gelen 5. teknik adam olan Fernando Santos ile yeni sezona başlama konusunda yönetim "ciddi" endişeler taşırken yarı finale kalınan Ziraat Türkiye Kupası ve lig 3.'lüğünün elde edilmesine göre durum detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Bu hedeflere ulaşılamaması halinde ise Fernando Santos'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        İŞTE BEŞİKTAŞ'IN NİSAN AYI FİKSTÜRÜ

        Beşiktaş nisan ayında 4 Süper Lig ve 1 kupa maçına çıkacak. Kartal ay sonunda derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak.

        4 Nisan - Süper Lig / Başakşehir (d)

        13 Nisan - Süper Lig / Samsunspor

        19 Nisan - Süper Lig / Ankaragücü

        23 Nisan - Türkiye Kupası / Ankaragücü (d)

        28 Nisan - Süper Lig / Fenerbahçe (d)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Uludağ'da selfie çekerken ölmüştü! Sürücüye ilk duruşmada tahliye
        Uludağ'da selfie çekerken ölmüştü! Sürücüye ilk duruşmada tahliye
        35 milyon kişi seyahat edecek
        35 milyon kişi seyahat edecek
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Annesini hastanede vahşice öldürdü!
        Annesini hastanede vahşice öldürdü!
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Tayvan depreme nasıl hazırlıklı hale geldi?
        Tayvan depreme nasıl hazırlıklı hale geldi?
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Kira gelir vergisi beyanında yarın son gün
        Kira gelir vergisi beyanında yarın son gün
        Habertürk Anasayfa