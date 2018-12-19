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ABD'nin Alaska eyaletinde yaşayan Lucas Starr, 50 binde bir görülen bir rahatsızlıkla dünyaya geldi. 11 yaşındaki Starr, melanositik nevüs adı verilen bir hastalıktan muzdarip. Halk arasında 'ben' olarak bilinen melanositik nevüs küçük çocuğun tüm vücudunu sarmış durumda. Bu durum küçük çocukta hidrosefali (beyinde sıvı birikmesi) gelişmesine ardından bir tür beyin tümörü olan nörokütanöz melanositoza neden oldu.
TÜMÖR 30'UNCU AMELİYATTA ALINDI
Daily Mail'de yer alan habere göre; 2018 yılının başlarında bir nöbet geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan Starr'da tümör tespit edildi ve hemen ameliyata alındı. Doktorlar, çocuktaki beyin tümörünü 30'uncu ameliyatta alabildiler.
Yapılan kontrollerde Starr'ın anne karnında 8-14 haftalıkken bu hastalığa yakalanmış olabileceğini belirtti. Aile, Lucas doğduğunda vücudunun yanmış gibi göründüğünü ancak başta sebebinin anlaşılamadığını söyledi. Daha sonra bu durumun, Lucas'ın beyninin ve omurgasının bir kısmını kaplayan lezyonlara neden olduğu keşfedildi. Lucas ilk ameliyatını sadece üç aylıkken oldu.
ACIMASIZ BAKIŞLARLA KARŞILAŞIYOR AMA...
Okulda uğradığı zorbalıklara ve onu tanımayan insanların acımasız bakışlarına rağmen, Lucas Starr hastalığın onu ele geçirmesine izin vermeyeceğini söylüyor ve günün birinde profesyonel bir yarış pilotu olmanın hayalini kuruyor.
Lucas'ın babası Devon Starr (35), "Hidrosefali yüzünden her üç ila altı ayda bir kontrol gelmesi gereken Lucas hastanelere yabancı değil" dedi.
Lucas Starr, "İnsanların bana bakmasından hoşlanmıyorum" dedi ve ekledi: "İnsanların benim görünüşümle ilgili ne düşündüklerini bilmiyorum. Bazı zamanlar okula gitmekten zevk alamıyorum çünkü çocuklar zorbalık ediyor. Nedenini bilmiyorum çünkü diğer herkesle aynıyım, sadece farklı görünüyorum. Ama bu durumun bir şey yapmamı engellemesine izin vermiyorum. Normal bir çocuğun yapabileceği her şeyi yapabilirim. Burada sadece bazı barikatlar var" açıklamasında bulundu.
Lucas'ın annesi ise oğlunu bir savaşçı olarak tanımlıyor.
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