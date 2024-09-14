Amedsporlu futbolcular Narin'i andı
Trendyol 1 Lig'de oynanan Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi Amedsporlu futbolcular, ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin'i andı.
Giriş: 14.09.2024 - 18:59 Güncelleme: 14.09.2024 - 18:59
Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de futbolcular, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı.
Amedsporlu futbolcular, Bandırmaspor maçı öncesi seremoniye üzerinde "Narin" yazılı siyah tişörtlerle çıktı.
Futbolcular ayrıca, "Çocuklar NARİN'dir karanlıklara teslim etmeyelim" yazılı pankart açtı.
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