Ambulasla uyuşturucu sevkiyatı

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Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre, Bahçelievler’de aynı evde yaşayan G.C.S ve O.D. uyşuturucu ticareti yapıyordu. Acil tıp teknisyeni iki arkadaş panelvan tipi bir araç satın aldı. Şüpheliler, uyuşturucu sevkiyatı sırasında dikkat çekmemek ve polis uygulamalarına takılmamak için aracı ambulans gibi kapladı.

AMBULANSLA UYUŞTURUCU TAŞIDILAR Sağlık personeli M. N. ve M.S.H’nin yardımıyla evde gizledikleri uyuşturucu maddeleri ambulansa yüklediler. Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ambulans kamuflajı ile uyuşturucu taşındığı ihbarını alınca harekete geçti. Şüpheliler adım adım takip edildi.

Uyuşturucuların ilk olarak Bağcılar’dan Bahçelievler’e götürüldüğü tespit edildi. Uyuşturucu madde Bahçelievler’den de Bodrum’a götürülecekti ama şüpheliler yakayı ele verdi.

REKLAM Ambulans içerisinde 2 kilogram uyuşturucu madde ve 2 silah ele geçirildi. 4 şüpheliden G.C.S. , O. D. , M. N. tutuklanırken M. S.H adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.