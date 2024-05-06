Ambulansa kürekle saldırı! Hamile sağlık çalışanı yaralandı!
Adana'nın Kozan ilçesinde, hasta yakını Y.A., "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldırdığı ambulansın camlarını kırdı. Saldırıda hamile olduğu öğrenilen sağlık çalışanı, kırılan cam parçaları ile yaralandı
Adana'da olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Itır Sokak'ta meydana geldi. Gelen ihbar üzerine hastaya müdahaleye giden ambulansa, hasta yakınları saldırdı.
KÜREKLE AMBULANSIN CAMINI KIRDI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldıran hasta yakını Y.A., ambulansın camlarını kırdı.
HAMİLE SAĞLIK ÇALIŞANI YARALANDI
Saldırı sırasında ambulanstaki hamile bir sağlık çalışanı, gözüne gelen cam parçaları nedeniyle yaralandı.
DÜŞÜK YAPMA RİSKİ VAR
Düşük yapma riskiyle hastaneye kaldırılan sağlık çalışanı, tedaviye alındı. Öte yandan sağlık çalışanları, olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Y.A. hakkında şikayette bulundu.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.