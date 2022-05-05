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Amber Hear'den Johnny Depp itirafı! - Magazin haberleri

Amber Heard gözyaşlarını tutamadı: Johnny Depp'e aşıktım!

Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki dava süreci dünya gündemindeki yerini koruyor. ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davanın son duruşmasında Heard, suskunluğunu bozdu. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan aktris, "Ona sırılsıklam aşık olmuştum" dediği Depp ile birlikteliklerinin nasıl bu duruma geldiğini kendi açısından anlattı

05.05.2022 - 13:44 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'Karayip Korsanları'nın yıldızı Johnny Depp (58) ve aktris Amber Heard (36), 15 aylık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. Ayrılığının nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti. Ardından birbirlerine açtıkları 'iftira' davasıyla karşı karşıya gelen ikili, mahkeme salonunda kozlarını paylaşıyor.

    Duruşmaların ilk haftasında Depp ve tanıkları dinlenmişti. Şimdi ise sıra Heard'e geldi. ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davanın tanık sandelyesine bu kez Amber Heard oturdu. 

  • Heard, çoğu zaman sesi titreyerek hatta bazen de gözyaşlarını tutamayarak "Ona sırılsıklam aşık olmuştum!" dediği eski eşi ile ilişkilerinin nasıl bu duruma geldiğini anlattı.

  • "MÜKEMMEL PARTNER GİBİ GÖRÜNDÜ"

    Ünlü aktris, Johnny Depp ile 2011'de birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' adlı filmin setinde ve tanıtım turları sırasında yakınlaştıklarına değindi. Amber Heard, o ilk dönemde edebiyat ve şiirle dolu günler geçirdiklerini, eski eşinin kendisine "Mükemmel bir partner" gibi göründüğünü söyledi.

  • "BİRLİKTEYKEN O EVLİYDİ"

    Heard, filmin tanıtımları sırasında gittikleri yerlerde romantizm yaşadıklarını, aşık olduklarını ama bunu bütün dünyaya gösteremediklerini ifade etti. Amber Heard, buna neden olarak da o sırada hiç kimsenin Johnny Depp'in uzun süre birlikte olduğu oyuncu ve şarkıcı Vanessa Paradis'den ayrıldığını bilmemesini gösterdi. Bunun bir kadın olarak kendisi için bir sorun olduğunu gizlemeyen Heard, Depp'in o dönemde Paradis ile ilişkisinin bittiğine kendisini ikna etmek için uzun uzun konuştuğunu da söyledi. 

  • "AYNI YATAĞI PAYLAŞMADIKLARINA YEMİN ETTİ"

    Amber Heard, "Bana eski partneriyle bir yıldır aynı yatağı paylaşmadıkları konusunda yemin etti." diye konuştu. Heard, Depp'in çocuklarını korumak adına ilişkilerini dünyadan gizleme gereği duyduklarını da sözlerine ekledi. Ünlü yıldız, daha sonra da şunları söyledi:

    Gerçekten de gözlerden uzak olmamız gerekiyordu. Çünkü Johnny dünyanın beni suçlayacağını ve "Yuva yıkan kadın" olarak göreceğini söylüyordu.

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