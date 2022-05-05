"AYNI YATAĞI PAYLAŞMADIKLARINA YEMİN ETTİ"

Amber Heard, "Bana eski partneriyle bir yıldır aynı yatağı paylaşmadıkları konusunda yemin etti." diye konuştu. Heard, Depp'in çocuklarını korumak adına ilişkilerini dünyadan gizleme gereği duyduklarını da sözlerine ekledi. Ünlü yıldız, daha sonra da şunları söyledi:

Gerçekten de gözlerden uzak olmamız gerekiyordu. Çünkü Johnny dünyanın beni suçlayacağını ve "Yuva yıkan kadın" olarak göreceğini söylüyordu.