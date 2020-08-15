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Ambalaj sektörü ocak-haziran döneminde 2 milyar 414 milyon 219 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden (ASD) yapılan açıklamaya göre, geçen yılı 4,7 milyar dolar ihracatla kapatan ambalaj sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına katkı vermeyi aralıksız sürdürüyor. Sektör ihracatı bu yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 11, değer olarak ise yüzde 4 artış kaydetti ve 2 milyar 414 milyon 219 bin dolar olarak hesaplandı.

İLK 10'DA 7 AVRUPA ÜLKESİ

Ambalaj sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke 197 milyon 530 bin dolar ile Almanya oldu. Almanya’yı sırasıyla İngiltere, Irak, İtalya, İsrail, Fransa, ABD, Hollanda, İspanya ve Belçika takip etti. Ambalaj türüne göre genel toplamlara bakıldığında plastik ambalajların yüzde 65’lik payla ilk sırada, ikinci sırada ise yüzde 22 ile kağıt/karton ambalajların yer aldığı görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir sektörün ilk 6 ay rakamlarını değerlendirdi. Sarıbekir, "Sektör olarak bu dönemde 883 milyon dolar dış ticaret fazlası vermek bizler adına mutluluk ve gurur kaynağı. Diğer yandan en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında Avrupa bölgesinin olması başka bir olumlu gelişme." ifadelerini kullandı.

Sarıbekir, şunları aktardı:

"Cari açığın kapanmasına katkı vermek için sektör olarak ihracat odaklı stratejiler belirliyoruz. Rakamlar, bu konuda doğru adımlar attığımızı gösteriyor. Bir diğer önemli gelişme de en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerin başında Avrupa ülkelerinin olması. Pandemi sürecinde Avrupa’da üretim çarkları durdu. Türkiye sanayisi ise bu dönemde virüse karşı tüm önemlerini alarak üretmeye devam etti. Ambalaj sektörü ihracat odaklı düşünmeye ve alternatif pazarları keşfetmeye ara vermeden devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü, 8-10 milyar dolarlık ihracat ve kişi başı yıllık 380 dolar ambalaj tüketimi hedefimize ulaşacağımız inancındayım."