Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden genç tasarımcılara dünya vizesi

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP iş birliğinde bu yıl 16’ncısı düzenlenecek Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2020 başvuruları devam ediyor.

18.05.2020 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL
genç tasarımcılar
AA

ASD açıklamasına göre, yarışmada ilk üç dereceye giren öğrenciler para ödülünün yanı sıra "ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu" ile öğrenim hayatları boyunca yılda 12 ay burs hakkı kazanacak. Yarışmada başarı elde eden diğer öğrenciler de çeşitli ödüllerin yanı sıra uluslararası yarışmalara katılma hakkı elde edecekler.

Yarışma, üniversitelerin güzel sanatlar ve mimarlık fakültelerinin grafik ve grafik tasarım, endüstri ürünleri tasarımı veya endüstriyel tasarım bölümleri ve bu bölümlere eşdeğer lisans veya yüksek lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açık. Diğer bölümlerde okuyan öğrenciler ise yarışmaya bireysel olarak katılamazken, grafik ve grafik tasarım ile endüstri ürünleri tasarımı veya endüstriyel tasarım bölümlerinde eğitim gören öğrencilerle birlikte grup oluşturarak yarışma hakkı kazanacaklar. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2020 olan yarışmanın Seçici Kurul Toplantısı 8 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak ve sonuçlar 13 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Öğrencilerimizi katma değeri yüksek projelere teşvik etmek bizleri son derece mutlu ediyor. Bugünün genç nesillerini yarınlarımızın teminatı olarak görüyoruz. Tasarım, hayal gücünün gerçeğe dönüşmesi anlamına geliyor. Ambalaj tasarımında dünyada ses getirecek cevherlere sahibiz. Yeter ki gençlerimizin önünü açacak projeleri hayata geçirmiş olalım. Bir mal ya da ürünün tüketici tarafından tercih edilmesindeki en önemli etkenlerden biri ambalaj. Bu bağlamda öğrencilerimizin bu yarışma vesilesi ile dünya sahnesinde boy göstermesini ciddi anlamda önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

WorldStar'dan bronz ödül

Ulusal Öğrenci Yarışması’nda ilk üç dereceyi paylaşan, mansiyon ve sertifika ödüllerine layık görülenler de dahil olmak üzere projelerin sahipleri dilerlerse Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) düzenlediği WorldStar Student ile Asya Ambalaj Federasyonu (APF) düzenlediği AsiaStar yarışmalarına katılacak ve bu yarışmalarda dünya derecesi alabilmek için yarışacak.

Geçen yıl düzenlenen WorldStar Student yarışmasında Türkiye’den bir öğrencinin projesi dünya üçüncüsü seçilmiş ve bronz ödül almaya hak kazanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bilim Kurulu üyesi 'Yeni bir çalışma' diyerek duyurdu
Bilim Kurulu üyesi 'Yeni bir çalışma' diyerek duyurdu
Canlı yayında flaş açıklama! 'Böyle giderse bayram sonu itibariyla...'
Canlı yayında flaş açıklama! 'Böyle giderse bayram sonu itibariyla...'
Gündemi sarsan iddia! Koronavirüslü hasta limon ve zencefille iyileşti
Gündemi sarsan iddia! Koronavirüslü hasta limon ve zencefille iyileşti
O sorulara sesi titreyerek cevap verdi...
O sorulara sesi titreyerek cevap verdi...
İngiltere'de koronavirüs belirtilerine tat ve koku kaybı da eklendi
İngiltere'de koronavirüs belirtilerine tat ve koku kaybı da eklendi
Kadir Gecesi ibadetleri neler?
Kadir Gecesi ibadetleri neler?
ABD'de can kaybı 91 bine dayandı!
ABD'de can kaybı 91 bine dayandı!
İtfaiye aracının merdiven bağlantısı koptu!
İtfaiye aracının merdiven bağlantısı koptu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X