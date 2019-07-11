Amazon.com'un oyun birimi olan Amazon Game Studios, Yüzüklerin Efendisi filminin oyununu geliştirmek için düğmeye bastı. Şirketin bugün yaptığı resmi açıklamaya göre Leyou Technologies ve Middle-earth Enterprises ile işbirliğinde, J.R.R. Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi eserinin oyununu yapacak.

MMO (çok oyunculu çevrimiçi) modundaki oyuna hem bilgisayar hem de oyun konsolları üzerinden erişebilecek.

Yapılan açıklamaya göre ücretsiz olarak sunulacak olan oyun Tolkien ve Yüzüklerin Efendisi hayranlarını daha önce hiç görmedikleri topraklar, insanlar ve yaratıklarla tanıştıracak. Yüzüklerin Efendisi’nin oyununun çıkış tarihiyle ilgili olarak ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

ORTA DÜNYA İÇİN EKİBİNİ BÜYÜTÜYOR

Leyou’nun CEO’su Alex Xu, “Orta Dünya’yı hayata geçirmek, en iyi ortaklara sahip olmayı gerektiriyor derken, Amazon Game Studios Başkan Yardımcısı Christoph Hartmann ise iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

“Tolkien'in Orta Dünyası, tarihin en zengin kurgusal dünyalarından biri ve bu ‘Yeni Dünya’, deneyimli MMO geliştiricileri ekibimize oynamak ve yaratmak için ilham veriyor. bu inanılmaz deneyimi oluşturmaya yardımcı olmak için ekibimizi aktif olarak büyütüyoruz.”

DİZİSİ DE ÇEKİLİYOR

Bir süredir Yüzüklerin Efendisi’nin TV dizisi için de çalışmalar yürüten Amazon’un bu dizisiyle oyununun birbirlerinden bağımsız olacağı belirtildi. Daha önce Yüzüklerin Efendisi filmini konu alan başka oyunlar da geliştirilmişti.

Ancak Yüzüklerin Efendisi’nin destansı kurgusunu grafiklerine yansıtmakta pek de başarılı olamayan bu oyunlar, filmin sinema dünyasında yarattığı etkiyi oyun dünyasına taşıyamamıştı.