Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.977,66 %0,06
        DOLAR 35,3727 %0,12
        EURO 36,5816 %0,07
        GRAM ALTIN 3.016,90 %0,18
        FAİZ 40,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,15 %0,06
        BITCOIN 95.696,00 %-0,81
        GBP/TRY 44,1327 %0,03
        EUR/USD 1,0332 %-0,08
        BRENT 77,33 %0,36
        ÇEYREK ALTIN 4.932,54 %0,18
        Haberler Ekonomi Teknoloji Amazon yapay zeka altyapısı için 11 milyar dolar yatırım yapacak - Teknoloji Haberleri

        Amazon yapay zeka altyapısı için 11 milyar dolar yatırım yapacak

        Amazon, bulut birimi Amazon Web Services'in (AWS) yapay zeka altyapısını genişletmek için ABD'nin Georgia eyaletinde 11 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 07:01 Güncelleme: 08.01.2025 - 07:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amazon yapay zeka için 11 milyar dolar yatırım yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amazon'dan yapılan açıklamada, Georgia'nın teknoloji merkezi olarak yükselişine devam ettiğinin altı çizildi.

        AWS'nin bulut bilişim ve yapay zeka teknolojilerini desteklemek üzere Georgia'daki altyapısını genişletmek için 11 milyar dolar yatırım yapmayı planladığı bildirilen açıklamada, bu yatırımın en az 550 yeni yüksek vasıflı istihdam oluşturmasının beklendiği aktarıldı.

        Açıklamada, üretken yapay zekanın, gelişmiş bulut altyapısı ve işlem gücüne olan talebi artırdığına işaret edilerek, AWS'nin yatırımlarının Georgia'daki veri merkezlerinde yapay zekanın geleceğini destekleyeceği vurgulandı.

        AWS veri merkezlerinin, geleneksel iş yükleri veya yapay zeka ve makine öğrenimi modelleri için grafik işlem birimlerini verimli şekilde çalıştıracak kadar esnek olduğu belirtilen açıklamada, bu son teknoloji yapay zeka altyapısının Georgia'nın bir inovasyon merkezi olarak konumunu güçlendireceği ifade edildi.

        Açıklamada, Amazon'un Georgia'ya yatırımları ve oluşturduğu istihdama değinilerek, şirketin 2010'dan bu yana eyalete 18,5 milyar dolar yatırım yaptığı bilgisi paylaşıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Dünya, 2024'te en sıcak yılı yaşadı
        Dünya, 2024'te en sıcak yılı yaşadı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı: 2 ölü
        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı: 2 ölü
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        Metrobüste korku gecesi
        Metrobüste korku gecesi
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
        Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Bakan Fidan'dan Suriye konusunda önemli açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye konusunda önemli açıklamalar
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        2,6 milyon Tesla aracına yönelik inceleme
        2,6 milyon Tesla aracına yönelik inceleme
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
        Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın izinde! Trump ile çalışacak
        Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın izinde! Trump ile çalışacak
        "Tarihi fırsat penceresi açıldı"
        "Tarihi fırsat penceresi açıldı"
        Beşiktaş'a kupa morali!
        Beşiktaş'a kupa morali!
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Habertürk Anasayfa