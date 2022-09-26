Amazon'dan müjde!

Amazon'un bu yıl bir kez daha "Prime Day" etkinliği gerçekleştireceği duyuruldu. Bu kapsamda "Amazon Prime Day" hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

AMAZON PRIME DAY NE ZAMAN?

Amazon'dan gelen resmi açıklamaya göre, platform bu yıl ikinci kez gerçekleştireceği Prime Day için 11-12 Ekim tarihlerini planladı.

AMAZON PRIME DAY HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ?

11-12 Ekim 2022'deki Prime Day, birçok ürününü kullanıcılarına uygun fiyatlar ile sunacak ve akıllı TV gibi ürünlerde yüzde 80'e varan indirimler uygulayacak.