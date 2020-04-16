16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
E-ticaret devi Amazon, Fransa'da bulunan depolarını kapatma kararı aldı. Salı günü Solidaires Unitaires Démocratiques (Sud) isimli bir sendikanın şikayeti üzerine mahkeme firmanın sadece gıda, hijyen malzemesi ve tıbbi malzeme gibi zorunlu ihtiyaç ürünlerinin satışını yapmasını emretmişti. Bu emre uyulmaması durumunda Amazon'a günlük 1 milyon euro ceza kesileceğine hükmetmişti.
Söz konusu kararın alınmasını sağlayan Sud, Amazon'un depo çalışanlarını birbirlerine yakın bir şekilde çalıştırarak koronavirüs salgını ışığında belirlenen son sağlık talimatlarına uymadığını iddia etmişti.
Mahkemenin kararı üzerine Amazon, sadece belirlenen ürünleri satmak yerine tüm depolarını kapatma kararı aldı. En az 20 Nisan'a kadar depoları kapalı tutmayı planlayan Amazon Fransa'daki 10 bin depo çalışanı için devletin sağladığı maaş desteğinden yararlanmayı planlıyor.
KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ
Mahkeme kararına rağmen Amazon ise sağlık talimatlarına uymadığı iddiasını reddediyor. Firmadan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Çalışanlarımızı korumaya yönelik tedbirlerimizle ilgili kanıtları sunmamıza rağmen mahkemenin verdiği bu karar bizde şaşkınlık yarattı. Karara itiraz edeceğiz" ifadeleri yer aldı.
Mart başında Fransa'daki yüzlerce Amazon çalışanı gerekli tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Sendikalar protesto esnasında Amazon'un teslim ettiği siparişlerin çok küçük bir bölümünün zorunlu ihtiyaç ürünleri olduğunu ifade etmişti.
ÇALIŞANLAR ABD'DE EYLEM YAPTI
Amazon hakkındaki şikayetler Fransa'yla sınırlı değil. Nisan başında Amazon'un memleketi ABD'de de bazı çalışanlar sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı gerekçesiyle iş bırakma eyleminde bulunmuşlardı. Eyleme katılan Amazon çalışanı Mario Crippen ABD televizyonlarına yaptığı açıklamada şirketin kurucu ve CEO'su Jeff Bezos'a seslenerek "Jeff Bezos'un tesislerini ziyaret edip bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Şirketinden sadece zorunlu ihtiyaç ürünlerini satmasını talep eden Crippen hala seks oyuncakları paketlemek zorunda olmalarına isyan ederek "Zaten zorunlu ihtiyaç malzemelerinin çoğu sitede tükenmiş durumda. Mesela çocuk kitabı siparişi gerekli bir ihtiyaç olarak görülebilir, onu anlıyorum. Ancak seks oyuncakları zorunlu ihtiyaç değildir" ifadelerini kullandı.
100 BİN KİŞİ İŞE ALDI
Amazon'un mevcut çalışanları çalışma koşullarına isyan ederken firma artan siparişlere yetişebilmek için işe alımlarını hızlandırdı. Son 1 ayda 100 bin kişiyi işe aldığını açıklayan Amazon bir 75 kişiyi daha işe alacağını duyurdu.
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