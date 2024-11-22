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        Haberler Ekonomi Teknoloji Amazon'dan yapay zekaya yeni yatırım - Teknoloji Haberleri

        Amazon'dan yapay zekaya yeni yatırım

        ABD'li e-ticaret devi Amazon, yapay zeka şirketi Anthropic'e 4 milyar dolar daha yatırım yapacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 18:34 Güncelleme: 22.11.2024 - 18:34
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        Amazon'dan yapay zekaya yeni yatırım
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        Amazon'dan yapılan açıklamada, Amazon ve Anthropic'in stratejik iş birliğini derinleştirdiği aktarıldı.

        Açıklamada, Amazon'un Anthropic'e 4 milyar dolar daha yatırım yapacağı bildirildi.

        Anthropic'in birincil bulut sağlayıcısı olan Amazon Web Services'in (AWS) artık birincil eğitim ortağı da olacağı belirtilen açıklamada, gelecekteki temel modellerini eğitmek ve uygulamaya koymak için "AWS Trainium ve Inferentia" çiplerini kullanacağı kaydedildi.

        Amazon, ilk kez Eylül 2023'te eski OpenAI yöneticileri tarafından kurulan yapay zeka girişimi Anthropic'e 1,25 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı.

        E-ticaret devi, mart ayında da 2,75 milyar dolar daha yatırım yaparak Anthropic'teki toplam yatırımını 4 milyar dolara çıkarmıştı.

        Yeni finansmanla Amazon'un Anthropic'e yaptığı toplam yatırım tutarı 8 milyar dolara çıktı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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