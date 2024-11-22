Amazon'dan yapay zekaya yeni yatırım

Amazon'dan yapılan açıklamada, Amazon ve Anthropic'in stratejik iş birliğini derinleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Amazon'un Anthropic'e 4 milyar dolar daha yatırım yapacağı bildirildi.

REKLAM advertisement1

Anthropic'in birincil bulut sağlayıcısı olan Amazon Web Services'in (AWS) artık birincil eğitim ortağı da olacağı belirtilen açıklamada, gelecekteki temel modellerini eğitmek ve uygulamaya koymak için "AWS Trainium ve Inferentia" çiplerini kullanacağı kaydedildi.

Amazon, ilk kez Eylül 2023'te eski OpenAI yöneticileri tarafından kurulan yapay zeka girişimi Anthropic'e 1,25 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı. E-ticaret devi, mart ayında da 2,75 milyar dolar daha yatırım yaparak Anthropic'teki toplam yatırımını 4 milyar dolara çıkarmıştı. Yeni finansmanla Amazon'un Anthropic'e yaptığı toplam yatırım tutarı 8 milyar dolara çıktı.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.