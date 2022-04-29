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ABD'li e-ticaret devi Amazon ilk çeyrekte gelirini artırmasına rağmen 2015'ten bu yana ilk kez 3 aylık dönemde zarar bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon'un bu yılın ocak-mart döneminde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 116,4 milyar dolara ulaştı. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net satışları 108,5 milyar dolar olarak kayda geçmişti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 8,1 milyar dolarlık kâr açıklayan Amazon, bu yılın aynı döneminde 3,8 milyar zarar ettiğini duyurdu.

SALGIN VE SAVAŞ VURGUSU

E-ticaret devinin geçen yılın ilk çeyreğinde 15,8 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın ilk çeyreğinde 7,6 dolara geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon CEO'su Andy Jassy, "Salgın ve bunu takiben Ukrayna'da çıkan savaş, alışılmadık büyüme ve zorluklar getirdi" değerlendirmesinde bulundu.