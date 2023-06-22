"SAHİPSİZ KEDİLERİ HAYATA BAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Yaşamını kedilerine göre ayarladığını, onları zamanla hayatına adapte ettiğini dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Onlar bizim can dostlarımız. Hayatı onlarla birlikte paylaşıyoruz. Çünkü onları da Allah yarattı. Bütün canlılarla ortağız. Çevrede, 'Neden bu kadar uğraşıyorsun?' diyenler var ama ben aldırış etmiyorum. Hayvanseverlerden güç alıyorum. Sokakta bulduğumuz sahipsiz kedileri hayata bağlamaya çalışıyoruz. Yavru kedileri annelerinden koparınca yaşayamıyor. O yalnızlıklarını biz doldurmaya çalışıyoruz. Onlara anne şefkati gösteriyorum. Onlar olmadan hayatın tadı olmaz gibi geliyor."