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Amasya'dan Samsun'a gelen iki çocuk annesi kadın denizde ölü bulundu

Amasya'da yaşayan ve yolcu otobüsü ile Samsun'a gelen iki çocuk annesi kadının cansız bedeni denizde bulundu. Yakınları, dün akşam eve gelmeyen yaşlı kadını gece saatlerinde aramaya çıktıkları öğrenildi. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 05.02.2023 - 17:51 | Güncelleme: ABONE OL
Amasya'dan Samsun'a gelen kadın denizde ölü bulundu - Güncel haberler
İHA

Amasya'dan Samsun'a gelen iki çocuk annesi kadının cansız bedeni denizde bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Sevgi Kafe sahilindeki liman sahasında meydana geldi. Deniz kenarındaki yürüyüş yolunda sabah sporu yapan vatandaşlar, saat 08.30 sıralarında denizde yüzüstü yatar halde kişiyi fark edip olayı zabıta görevlisine söyledi.

Zabıtanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Denizden çıkartılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kadının üzerinde kimliği ve Amasya'dan dün Samsun'a geldiğine dair otobüs bileti çıktı.

Cansız bedenin Amasya'nın Hacılar Mahallesi'nde ikamet eden iki çocuk annesi Ayten E.'ye (68) ait olduğu tespit edildi. Yaşlı kadının cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan yaşlı kadının Amasya'da bulunan yakınlarına da haber verildi. Yakınlarının, dün akşam eve gelmeyince gece saatlerinde yaşlı kadını aramaya çıktıklarını söyledikleri öğrenildi.

Ayten E.'nin şüpheli bulunan ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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