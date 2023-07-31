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        Haberler Sağlık Alzheimer'ın etkilerini azaltacağı düşünülen aşının ilk deney sonuçları açıklandı

        Alzheimer'ın etkilerini azaltacağı düşünülen aşının ilk deney sonuçları açıklandı

        Japon bilim insanları, Alzheimer hastalığının etkilerini azaltmak için geliştirdikleri aşının ilk deney sonuçlarını paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:43
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        Alzheimer aşısı ilk deney sonuçları açıklandı
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        Amerika Kalp Derneği'nin 2023 Temel Kalp Damar Bilimleri Konferansı'na Tokyo'daki Juntendo Üniversitesinden katılan araştırmacılar, Alzheimer hastalığının seyrini değiştirebileceği düşünülen aşıya ilişkin çalışmalarını sundu.

        Araştırmacılar, Alzheimer ile ilişkilendirilen yaşlanma belirtisi glikoproteinleri (SAGP) taşıyan hücreleri yok ettiğini ifade ettikleri aşının etkilerini, fareler üzerinde deneyler yaparak gözlemledi.

        Bu kapsamda, farelerin beyin fizyolojisini değiştirerek Alzheimer hastası insan beyni ile benzer koşullar sağlayan bilim insanları, kontrol grubunda değişiklik yapmazken deney grubundaki farelere ikinci ve dördüncü aylarda SAGP aşısı yaptı.

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        Alzheimer'ın ileri evrelerindeki hastaların endişe belirtileri göstermediğini ve dikkatlerini toplayamadığını hatırlatan araştırmacılar, altıncı ayda yapılan labirent deneylerinde aşılı farelerin sağlıklı farelerdeki gibi tedirgin ve dikkatli davrandıklarını belirtti.

        AŞIYLA DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLARIN ONARILMASI UMULUYOR

        Araştırma yazarlarından Dr. Chieh-Lun Hsiao, geliştirdikleri aşının Alzheimer sürecinde beyinde oluşan iltihapları azaltmanın yanı sıra farelerin davranışlarında iyileşme göstermeleriyle diğer Alzheimer çalışmalarından ayrıldığını vurguladı.

        Alzheimer hastalığında mikroglia hücrelerinde SAGP proteinin artış gösterdiğini kaydeden Chieh-Lun Hsiao, gelecek aşı çalışmalarında aktivasyon halindeki mikrogia hücrelerini yok ederek beyindeki iltihabı kontrol altına almayı ve nihayetinde hastalığın sebep olduğu davranışsal bozulmaları onarmayı umduklarını söyledi.

        Henüz herhangi bir bilimsel dergide yayımlanmayan araştırmanın detayları Amerika Kalp Derneği'nin internet sitesinden paylaşıldı.

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        #Alzheimer
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