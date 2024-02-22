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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Alves Kablo halka arz ne zaman? Alves Kablo halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

        Alves Kablo halka arz ne zaman? Alves Kablo halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

        SPK tarafından halka arz takviminde Alves kablo halka arz onaylandı. Şubat ayının son haftasında SPK bülteni sonrasında bilgileri yatırımcılar tarafından yakından takip edilen şirketin fiyat aralığı, dağıtım yöntemi, aracı kurumu gibi detayları da merak konusu oldu. Bu noktada '' Alves kablo kaç lot verdi, Alves kablo ne zaman borsada işlem görecek, eşit mi oransal mı?'' sorusuna yanıt aranıyor? İşte, 2024 Alves kablo halka arz tarihi ve detaylı bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 15:51 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:51
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        • 1

          Alves kablo halka arz tarihleri açıklandı. 9,45 TL fiyat biçilen halka arz katılım endeksine uygun işlem görecek. Şirketten pay sahibi olmak isteyen ve bu yönde yatırımlarını gerçekleştirecek olan binlerce vatandaş olarak " Alves kablo ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıt aramaya başladı. İşte Alves kablo halka arz detayları

        • 2

          ALVES KABLO HALKA ARZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KAÇ GÜN SÜRECEK?

          Alves Kablo halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Alves Kablo halka arzı, 22-23 Şubat 2024 tarihleri arasında bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecek.

        • 3

          ALVES KABLO KAÇ LOT VERİYOR?

          Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. şirketi 9,45 TL fiyat ile halka arz olacak.

          Halka arzı bireysele eşit dağıtım şekilde olacak firma, katılım endeksine uygun olacak. Şirketin lot dağılımı:

          - 2.1 Milyon katılım 16 Lot (311 TL).

          - 2.5 Milyon katılım 13 Lot (252 TL).

          - 2.9 Milyon katılım 11 Lot (213 TL).

          - 3.3 Milyon katılım 10 Lot (194 TL).

          - 3.7 Milyon katılım 9 Lot (175 TL).

          - 4.1 Milyon katılım 8 Lot (155 TL).

          - 4.5 Milyon katılım 7 Lot (136 TL).

          - 4.9 Milyon katılım 7 Lot (136 TL).

        • 4

          ALVES KABLO HANGİ BANKALARDA VAR?

          - A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

          - Acar Menkul Değerler A.Ş.

          - Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

          - Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Albaraka Türk Katılım Bankası

          - Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

          - Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

          - Bizim Menkul Değerler A.Ş.

          - Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

          - Denizbank A.Ş.

          - Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Garanti Bankası A.Ş.

          - Fibabanka A.Ş.

          - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Global Menkul Değerler A.Ş.

          - Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Halk Bankası A.Ş.

          - ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

          - ING Menkul Değerler A.Ş.

          - ING Bank A.Ş.

          - Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - İş Bankası A.Ş.

          - InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

          - Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Odeabank A.Ş.

          - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Pay Menkul Değerler A.Ş.

          - PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

          - Prim Menkul Değerler A.Ş.

          - QNB Finansbank A.Ş.

          - QNB Finans Yatırım Menkul Değerler

          - Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Şekerbank A.Ş.

          - Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.

          - Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

          - Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Vakıflar Bankası A.Ş.

          - Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

          - Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          - Ziraat Bankası A.Ş.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılarslan
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