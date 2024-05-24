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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Altınyıldız ihracatını 2 yılda yüzde 70 artırdı - İş-Yaşam Haberleri

        Altınyıldız ihracatını 2 yılda yüzde 70 artırdı

        2023 yılında 2,1 milyon dolarlık yatırımıyla üretim kapasitesini artıran Altınyıldız, son iki yılda ihracatta yüzde 70, toplam satış hacminde ise yüzde 30 büyüme yakaladığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:01
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        İhracatını 2 yılda yüzde 70 artırdı
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        Boyner Grup şirketlerinden Altınyıldız 2023 yılında 2,1 milyon dolarlık yatırımla üretim kapasitesini artırırken son iki yılda pazar payında yüzde 30, ihracatta ise yüzde 70 büyüme yakaladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Altınyıldız’ın 2024 hedefi iç piyasada 1,5 milyon metre olmak üzere toplam 5 milyon metre kumaş satışı gerçekleştirmek. 2023 yılı cirosunu 1,8 milyar TL olarak ortaya koyan markanın, önümüzdeki 5 yıllık dönemde hedefi ise çift haneli büyüme rakamlarına ulaşmak.

        Boyner Grup olarak bünyesinde 6 grup şirketi, 250’den fazla mağazası, e-ticaret siteleri, mobil uygulamaları ve 8 bini aşkın çalışanıyla Türkiye’nin lider mağaza ve moda perakendesi grubu olmalarının yanı sıra yaptıkları her işte öncü olarak, yenilikçi adımlar atmanın temel değerlerini oluşturduğunu söyleyen Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu, “Grubumuzun lokomotif şirketi Altınyıldız sessiz ama güçlü bir şekilde ihracatta iddialı bir seviyeye geldi. Yün karışımlı tekstil sektöründe lider olmamızın yanı sıra, ihracatı ithalatını geçen bir Türk şirketinin dünya devleriyle rekabetini kurulduğu günden bu yana başarıyla sürdürüyor. Cumhuriyet tarihimizin en köklü markalarından biri olarak Altınyıldız’ın milli ekonomimize ve değerlerimize katkı sunmaya ve dünya devleriyle rekabet etmeye devam edeceğine olan inancımız tam” dedi.

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        Altınyıldız CEO’su Yavuz Sökün “İşimizin ana malzemesi yün. Yün dünya tekstil sektörü için de önemli bir yere sahip. Kullanım ömrü uzun ve “döngüsel” ekonomiye katkı sağlıyor. Bu yüzden hem Türkiye’de hem de dünyada moda devi şirketlerin talebi sürekli artıyor. Global yün rakamlarına baktığımızda da 2022 rakamlarına göre dünyada 385 milyon metrelik yünlü kumaş pazarı mevcut. Altınyıldız olarak biz de bu pazarda 1.3’lük bir pay sahibiz” ifadelerini kullandı.

        20 ÜLKEYE İHRACAT

        Altınyıldız’ın Türkiye’nin yün kalitesi ve tekstil gücünü ihracat ile tüm dünyaya taşıyan şirketlerin başında geldiğini söyleyen Yavuz Sökün, açıklamalarına şöyle devam etti: “Ülkemizin en eski ihracatçılarından biriyiz. Şirketin yıllık toplam ihracatı 2023 Yılında 25 milyon dolar oldu. Yurtiçinde sevk ettiği ihracat siparişleri ile birlikte bu rakam 30 milyon dolara ulaşıyor. 2023 yılında yurtiçine 1,6 milyon metre kumaş satışı gerçekleştirdik ve yurt içi yünlü kumaş piyasasında pazar lideriyiz. Amerika, Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Rusya, Finlandiya, Avustralya ve İspanya başta olmak üzere Japonya ve Avustralya gibi uzak coğrafyaların da olduğu toplam 20 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.”

        İhracat alanındaki önemli bir payın da kurumsal üniforma pazarından geldiğini belirten Sökün, “Kurumsal üniforma hikayemiz 2017 yılında TSK’nın bizden üniforma tasarımı istemesiyle başladı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı için özel kumaşlar geliştirdik. Aradan geçen 7 yılda sadece TSK değil, Amerika ve Katar gibi farklı ülkelerin polis, jandarma ve asker üniformalarında da Altınyıldız kumaşlarının imzası var. Bugün satışlarımızın yüzde 20’sini de kurumsal üniforma satışından elde ediyoruz. 2023 yılında bu alanda 720 bin metre kumaş satışı gerçekleştirdik. 2024 yılında hedefimiz ise 1 milyon metre kumaş” dedi.

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