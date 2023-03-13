Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol 1. Lig Altınordu

Altınordu, Gökhan Ünal’la yollarını ayırdı

Altınordu, Teknik Direktör Gökhan Ünal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Giriş: 13.03.2023 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL
Altınordu, Gökhan Ünal’la yollarını ayırdı
İHA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da, Teknik Direktör Gökhan Ünal’la yollar ayrıldı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “A Takım Teknik Direktörümüz Gökhan Ünal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gökhan Ünal’a kulübümüze bugüne kadar vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da yaşanan gelişme ile alakalı, “Gökhan Ünal, zor bir dönemde takımımızın başına gelerek görev aldı. Transfer döneminde de birçok yeni oyuncu kadroya katıldı. Tabii ki bu oyuncuların adaptasyon süreçleri oldu. Yaşanan başarısız sonuçlardan dolayı bir kan değişimi gerekti. Kalan haftalarda takımımızı bir an önce toparlamak için böyle bir karar aldık. Hocamız ile karşılıklı anlaşarak yolumuzu ayırdık. Türk futboluna büyük katkılar sağlayan Gökhan Ünal’a bugüne kadar Altınordu Futbol Kulübü’ne yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kariyerinde kendisine başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yürüyerek Kapadokya
Yürüyerek Kapadokya
Z harfiyle başlayan hayvan isimleri
Z harfiyle başlayan hayvan isimleri
Y harfiyle başlayan hayvan isimleri
Y harfiyle başlayan hayvan isimleri
V harfiyle başlayan hayvan isimleri
V harfiyle başlayan hayvan isimleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.