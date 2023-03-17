31. dakikada Emirhan Aydoğan’ın kullandığı köşe vuruşunda Erdi Dikmen ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı ve top kalecide kaldı.

32. dakikada Ogün’ün sağ kenardan ortasında Kerim Alıcı ceza sahası içinde ters bir kafa vuruşu yaptı ve topu kendi kalesine gönderdi. 0-1

62. dakikada James Adeniyi, driplingle ceza sahasına girdi ve pasını Amadou Moutari’ye aktardı. Ceza sahasının sağ kenarında topla buluşan Moutari, topu hemen tekrar Adeniyi’ye verdi. Adeniyi'nin şutunda, kaleci Ali Emre Yanar gole izin vermedi.

83. dakikada sağ kenarda topla buluşan Metehan Mimaroğlu, çizgiye indi ve topu ceza sahasına çevirdi. Topla buluşan Ali Özgün topu filelerle buluşturdu. 1-1

89. dakikada sağ tarafta topla buluşan Emircan Gürlük'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1