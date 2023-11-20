Altınlarla dolu havuzda keyif yapmıştı! Hakkında şikayet yağan Nevra Bilem kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Evli ve iki çocuk sahibi olan Nevra Bilem, en son havuzda yaptığı altın paylaşımının ardından dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya hesabında 1.5 milyon takipçisi olan Bilem, hakkında çıkan iddialardan sonra paylaşımlarında altınlarını göstermemeye ve daha sade içerikler yayınlamaya başladı.