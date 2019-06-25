18-19 Haziran tarihli FED toplantısıyla altın fiyatlarında hızlı bir sıçrama meydana geldi. Altının onsu 18 Haziranda 1.338 dolardan 24 Haziranda 1.409 dolara yükseldi. 6 günlük artışı yüzde 5’i geçti.

-FED toplantısına gelmeden de altında bir hareket başlamıştı. Bu hareket “FED faiz indirecek” beklentisine dayanıyordu. Mayıs sonunda 1.287 dolardan yükselişe geçen altın 3 haftada yüzde 10’luk artışı yakaladı.

-Bu fiyat düzeyi en son Ağustos 2013’te gündeme gelmiş, altının onsu 1.433 dolara kadar yükselmiş ve oradan geri dönmüştü. Dolayısıyla altın fiyatlarında son 6 yılın en yüksek düzeyine çıkıldı.

ZİRVEDEKİ İLK DANS

-Altın fiyatlarında rekor ise 6 Eylül 2011 tarihinde 1.920 dolarla kırılmıştı.

-Altını zirveye taşıyan nedenlerin başında küresel merkez bankalarının “tarihin en düşük faizini uygulamaları” ve parasal genişleme politikaları izlemesiydi. 5 büyük merkez bankasının yarattığı para hacmi 10 yılda 3.5 kat artışla 6.4 trilyon dolardan 23 trilyon dolara yükseldi.

-Altın, küresel likiditedeki bu artışı satın aldı. Dolar değer kaybederken, faizi düşerken, küresel çapta faizler tarihsel en düşük düzeylerine inerken altın rekora koştu. Altının dolarla ve kağıt paralarla dansı böyle başladı.

DÜŞÜŞ DÖNEMİNDE İKİNCİ DANS

-Likidite bolluğunun, bol ve ucuz paranın bir de kıtlığı olacaktı. Paranın geri çekilme aşamasına geçmeden altın fiyatlamalarında gerileme başladı bile. 2011’de önce mayıs ayında gelişmekte olan borsalarda, sonra eylülde altında başlayan düşüşleri Mayıs 2013’te FED’in parasal genişlemenin durdurulacağı açıklaması izledi. Yani gelişmekte olan borsalar ve altın 1.5-2 yıl önceden hareket etti. Altının kağıt paralarla ikinci dansı bu tarihler arasında gerçekleşti.

DİPTE ÜÇÜNCÜ DANSA GEÇİŞ

-İşte o tarihten 2019’un başına kadar altın geriliyor ve dalgalı bir seyir izliyordu. 8.5 yılı bulan bu dalgalı dönemde altın en düşük fiyat düzeyini 1.045.85 dolarla 3 Aralık 2015’te gördü.

-Bunun da nedeni yine FED’in iki hafta sonra, Aralık 2015’te atacağı bir adımdı. Parasal genişlemenin durdurulmasına tepkisini önceden veren altın fiyatları, ABD merkez bankası FED 10 yıllık aradan sonra ilk faiz artırımına gidecek olmasına dip yaparak yanıt verdi. Altının adımları dolarla ve doların faiziyle bir kez daha ters yönde açıldı, üçüncü dansa geçildi.

VE SON DANS 2019’DA BAŞLADI

-2019 yılında olmakta olan ise FED’in para politikalarında U dönüşü yapması, faiz artırımından faiz indirimine geçmesi ve bilanço küçültmeyi erken terk etmeye hazırlanmasıydı.

-FED yalnız da değildi. Avrupa Merkez Bankası’nın 2020 ortasına kadar faizlere dokunmayacağını ve yeni parasal teşvik programları uygulayacağı açıkladı. Çin Merkez Bankası da yeni parasal paketler açtı.

-Yani 23 trilyon dolara varan 5 büyük merkez bankasının yarattığı likidite imkanı önümüzdeki dönemde daha da genişleyecek.

ALTIN VE KAĞIT PARA DENGESİ

-Ancak altın arzı aynı hızla ve kolaylıkla artmayacak. Üretim zor ve dünya rezervler sınırlı. Bu durumda altın ile küresel kağıt para hacmi arasında kurulan denge bozulur. Dengeyi fiyat artışları kurar. Bu açıdan ne kadar kağıt para ve finansal likidite artışı, o kadar altın fiyat artışına yol açabilir. Hatta spekülasyonlarla bunun üzerine de çıkabilir.

-Parasal genişlemenin sonunca ortaya çıkabilecek enflasyon ve kağıt paraların değer kaybetmesi de en çok altına yarayacak gibi. Çünkü altın, dolarla fiyatlanıyor. En azından dolar ne kadar değer kaybederse veya kaybedecekse otomatikman altın fiyatına yansıması beklenir.

NE KADAR SÜREBİLİR?

-Eğer yükselişin arkasında küresel likidite artışı, faizlerin indirilmesi, doların değer kaybı gibi nedenler yatıyorsa altın çıkışına devam edebilir. Çünkü konuşulan ve fiyatlanan henüz faiz indirim beklentileri. Daha faizler indirilecek.

-Faiz indirimlerin ne kadar süreceği ve nerede duracağı ise gelişmelere bağlı. ABD’de en azından küresel ticaret savaşlarına ve başkanlık seçimine paralel bir takvim işleyebilir. Bu da yaklaşık 1.5 yıllık bir zaman demek.

DANSA DEVAM

-Sadece ABD’nin faiz ve para politikası değil aynı zamanda Asya ülkeleri tarafının dolardan kaçmak ve rezervlerini altınla tutmak eğilimlerini de biliyoruz.

-Bütün bu nedenlerden dolayı altın fiyatlarının yükselişe devam edecek yeri de, zamanı da var diye tahmin ediyoruz. Altının kağıt paralar ve dolarla olan dansı devam edecek.