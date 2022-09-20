Altını olanlar dikkat! Yarın bu saatte her şey değişebilir

ABD Merkez Bankası Fed Eylül ayı faiz kararını bugün ve yarın yaptığı toplantıdan sonra Türkiye saati 21.00'da açıklamış olacak. Beklentilerin aşıldığı enflasyon verileri sebebiyle FED'in federal fonlama oranı politikasına başlayacağı ihtimali ve 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali gündemde. ABN AMRO, FED'DEN 75 BP ARTIŞ BEKLİYOR ABN Amro tarafından yeni bir değerlendirme raporu yayımlandı. Raporda, Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkmasını beklediklerini duyurulurken aynı zamanda Fed'in bu toplantıda 100 baz puanlık bir artırıma gitmesinin muhtemel olmadığını belirtildi. FOMC kararı ile birlikte açıklanacak tahminlerde de üyelerin büyüme tahminlerini düşürmelerini, enflasyon ve faiz projeksiyonlarını yükseltmelerini beklediklerini vurguladı.

MADENCİLERDEN TAHMİN GELDİ Denver Altın Forumu'na katılan maden şirketlerinden 10'unun yöneticileri ile yapılan anket yıl sonunu kadar fiyatın 1806,10 dolar ons seviyesine ulaşacağını tahmin ettiler. DÜNYA ALTIN KONSEYİ BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI Dünya Altın Konseyi Başkanı Joseph Cavatoni de yaptığı konuşmada, "Merkez bankalarının da aralarında olduğu yatırımcıların altın alımı ile ilgilenmeye devam ettikleri görmeyi sürdüreceksiniz. Jeopolitik riskler altını yatırımcıların akıllarında ön sırada tutmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.