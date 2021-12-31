Altından TL'ye dönüşte stopaj alınmayacak

Altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilen hesaplarda sıfır stopaj uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığının "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında ve altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında tevkifat oranı yüzde 0 olacak.

Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 28/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda alım karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.