Faiz kararı sonrası altında son durum! 25 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 25 Ocak Perşembe günü faiz kararı sonrası en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında yer alıyor. Güne bin 960 lira seviyesinde başlayan gram altın faiz kararı sonrası bin 965 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...
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Altın fiyatları 25 Ocak Perşembe günü faiz kararı sonrası yükselişini sürdüryor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çekti. Güne bin 960 lira seviyesinde başlayan gram altın faiz kararı sonrası bin 965 lira, çeyrek altın ise faiz kararı sonrası 3 bin 215 lira seviyesinde seyrediyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Ocak alış - satış tablosu...
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25 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.964,87
1.965,12
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.018,02
2.018,32
-
- 4
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.144,24
3.213,39
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.575,36
12.813,18
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.269,14
6.426,93
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.575,36
12.813,18
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.538,79
13.875,70
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.088,39
1.466,28
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.864,14
1.968,03