Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 502,35 liradan, cumhuriyet altını ise 3.257,59 liradan alıcı buluyor. İşte 20 Temmuz çeyrek altın gram altın fiyatları son dakika...