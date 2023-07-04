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Altın Koza Film Festivali'ne başvurular başladı

Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne başvurular başladı

Giriş: 04.07.2023 - 14:28 | Güncelleme: ABONE OL
Altın Koza Film Festivali'ne başvurular başladı
Altın Koza başvuruları başladı
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AA

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 18-24 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak.

Festivalin yarışma bölümüne katılmak isteyenler 7 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek. Yarışmanın yönetmelik ve başvuru formlarına altinkozaff.org.tr adresinden ulaşılabilecek.

Organizasyon kapsamında dünya sineması seçkisi, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler, sanatseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sinemaya ve sanata desteklerinin kesintisiz süreceğini kaydetti.​​​​​​​

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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