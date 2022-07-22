Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, milyonlarca vatandaş ve yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları dün dolar kurundaki yükselişin aksine 2021 yılından beri en düşük seviyesini test etti. Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından yatırımcılar "Altın düşecek mi, yükselecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kapalıçarşı'da 22 Temmuz Cuma gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...