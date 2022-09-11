Canlı altın fiyatları, altın piyasasında yaşanan hareketlilik sonrasında yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatları geçtiğimiz günlerde 1000 TL'nin altına düşmüştü. Piyasada yaşanan sert düşüş tedirginliğe neden olurken altın fiyatları kritik eşik olan bin liranın altını test etti. Geçtiğimiz haftalarda en yüksek 1.038 liraya çıkan gram altın son haftalarda düşüş seyrine geçti. Hafta sonunun son gününde piyasada yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte, 11 Eylül Pazar hafta sonu altın fiyatları...

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