ALTIN FİYATLARI 4 Şubat Cuma yani bugün yükselişe geçti. Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte serbest piyasada güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

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