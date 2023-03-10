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Altın fiyatları YÜKSELİYOR! 10 Mart 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları canlı kuru

Altın fiyatları yükseliyor! 10 Mart 2023 güncel altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altının ons fiyatı da dün yüzde 0,95 artışla 1.831 dolardan kapanmasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde, 1.834 dolardan alıcı buluyor. Ekonomi gündemini takip edenler için yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatını bir araya getirdik. İşte 10 Mart 2023 Kapalıçarşı altın fiyatları son durum...

Giriş: 10.03.2023 - 16:35 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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