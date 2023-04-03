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Altın fiyatları YÜKSELİŞE GEÇTİ! 3 Nisan 2023 çeyrek altın, 22 ayar bilezik, gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları güncel kuru

Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! 3 Nisan 2023 canlı altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği ile ibre yukarı döndü. Cuma günkü kapanış öncesi düşüşe geçen altın fiyatları bugün yeniden yükselişe geçti. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.966 dolar seviyesinden alıcı buluyor. İşte 3 Nisan 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, yarım altın, gram altın fiyatı canlı rakamlar...

Giriş: 03.04.2023 - 18:00 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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