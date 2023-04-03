Analistler, ABD'de geçen hafta enflasyonun yavaşladığına ve "şahin" para politikası adımlarının yakında sona ereceğine yönelik beklentilerle risk iştahının artmasına karşın OPEC+ ülkelerinin mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğine yönelik kararının enflasyon endişelerinin tekrar güç kazanmasına sebep olduğunu belirtti.
Bu hafta açıklanacak iş gücü verilerinin önemine dikkati çeken analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 59 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, Fed'in yıl sonuna doğru faiz indireceğine yönelik tahminler de varlığını sürdürüyor.
Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların destek, 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte 3 Nisan 2023 Pazartesi güncel altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
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