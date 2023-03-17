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Altın fiyatları YUKARI YÖNLÜ | Çeyrek altın, yarım altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 17 Mart 2023 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yukarı yönlü: 17 Mart 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı

Son dakika altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Altın fiyatları haftanın son iş gününde yükselişini sürdürüyor. Dün günü 1.920 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,63 artışla 1.932 dolardan işlem görüyor. Yatırımcılar ve alıcılar için güncel çeyrek altın, yarım altın, gram altın fiyatını ve analistlerin altın fiyatları yorumlarını derledik. İşte 17 Mart 2023 Cuma altın fiyatları son durum...

Giriş: 17.03.2023 - 14:31 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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