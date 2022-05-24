Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmeler ve resesyon kaygılarının yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli limanlara olan talebin arttığını kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağında kalmaya devam ederken, dün Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic gelecek iki ay içinde beklenen yarım puanlık faiz artışlarının ardından enflasyon ve ekonomi üzerindeki etkiyi değerlendirmek için faiz artırımına eylülde ara vermenin mantıklı olabileceğini söyledi.

Bugün, devam eden Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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