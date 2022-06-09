Altın fiyatları canlı takip ekranı haftanın üçüncü işlem gününde piyasaları yakından takip eden yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın fiyatı dolar/TL'deki yükselişle 1000 liranın üzerini gördü. Geçen haftayı 16.42'den kapayan dolar/TL bugün 17.05'i aşarken kurda bu hafta şu ana kadar yüzde 3.8'lik yükseliş yaşandı. Dün günü 997 liradan kapayan altın fiyatları da bu yükselişe paralel olarak bugün yüzde 1.97 değer kazanarak 1015 lira seviyesini gördü. İşte, 8 Haziran Çarşamba 2022 güncel altın fiyatları: gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları

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