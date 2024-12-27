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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM 27 ARALIK 2024: Faiz kararı sonrası altın yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Faiz kararı sonrası altın yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 27 Aralık Cuma günü verileri araştırılıyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler, altın fiyatları alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrası altının gram fiyatı güne yukarı yönlü seyirde başladı. Saat 07:25 itibarıyla gram altın 2 bin 986 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 881 liradan işlem görüyor. Peki, Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Aralık altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 07:26 Güncelleme: 27.12.2024 - 07:26
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