Altın fiyatları canlı takip ekranı piyasaya ilgi duyunlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü yüzde 0,3 artışla tamamlamasının ardından yeni güne yükselişle başladı. Merkez Bankası faiz kararınınn yüzde 14 seviyesinde sabit tutulması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ınABD Senato'sunda para politikası raporunu paylaşmasının ardından altın fiyatlarında dalgalanma gözlemlendi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endekslerinin (PMI) yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ödemeler dengesinin öne çıktığını ifade ederek, tahvil ve döviz piyasasının seyrinin de izlenmesi gerektiğini söyledi.

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Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek konumunda olduğunu vurgulayan analistler, 1.870 doların direnç olarak takip edileceğini belirtti. İşte, 23 Haziran Perşembe saat 18:45 itibariyle canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları....