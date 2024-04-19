Altın fiyatları yükselişini bugün de sürdürüyor! 19 Nisan 2024 Cuma canlı altın fiyatları
Altın fiyatları yükseliş rekoru kırıyor. Yatırımcıların 'güvenli limanı' altın, Orta Doğu'daki son dakika gelişmelerden etkileniyor. Yeni haftaya değer kazanarak başlayan altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. 19 Nisan Cuma günü altının ons fiyatı saat 15:40 itibarıyla 2 bin 376 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 494 liradan alıcı buluyor. İşte, 19 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Analistler, İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklere işaret ederek, küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini belirtti.
Enflasyonla mücadele kapsamında Fed'in izleyeceği yol haritasına ilişkin soru işaretlerinin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını dile getiren analistler, Orta Doğu'da tansiyonun düşmemesinin risk algısının önemli derecede yükselmesine neden olduğunu ifade etti.
Analistler, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanabileceği endişeleri ve duruma ilişkin haber akışının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.
Yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 440 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Nisan 2024 Cuma günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 484 liradan yaparken; 19 Nisan Cuma günü 2 bin 494 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 4 bin 062 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 078 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.493,93
Satış: 2.494,31
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.376,34
Satış: 2.376,73
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.990,29
Satış: 4.092,54
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.956,91
Satış: 16.258,90
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.955,64
Satış: 8.156,39
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.956,91
Satış: 16.258,90
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 17.246,67
Satış: 17.686,69
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.401,50
Satış: 1.835,05
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.372,66
Satış: 2.506,70