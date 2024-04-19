Analistler, İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklere işaret ederek, küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

Enflasyonla mücadele kapsamında Fed'in izleyeceği yol haritasına ilişkin soru işaretlerinin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını dile getiren analistler, Orta Doğu'da tansiyonun düşmemesinin risk algısının önemli derecede yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

Analistler, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanabileceği endişeleri ve duruma ilişkin haber akışının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 440 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Nisan 2024 Cuma günü altın fiyatları alış-satış rakamları...