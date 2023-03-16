Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Altın fiyatları son dakika YÜKSELİŞİ: 16 Mart 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları son durum

Altın fiyatları son durum: 16 Mart 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı canlı takip

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Dün yüzde 0,75 artışla günü 1.918 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 1.919 dolardan alıcı buluyor. Yatırımcılar için gram altın, çeyrek altın fiyatını haberimizde derledik. İşte 16 Mart 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı canlı takip ekranı...

Giriş: 16.03.2023 - 16:31 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.