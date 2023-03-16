ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan bankacılık sektörüne ilişkin endişeler piyasalarda oynaklığı had safhaya çıkarırken, önemli merkez bankalarının atacağı adımlara yönelik beklentilerde de belirsizlik arttı.
Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın gelecek dönem para politikasına ilişkin açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilerken, bankanın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceği öngörülmeye başladı.
Bugün ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. İşte 16 Mart 2023 altın fiyatları son durum...