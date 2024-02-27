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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Rekor seviyede! 27 Şubat 2024 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Gram altın rekor seviyesini koruyor! 27 Şubat 2024 çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika güncel gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları 27 Şubat Salı gününe yatay seyirde başladı. Dün 2 bin 35 lira ile rekor kıran gram altın fiyatı bugün de aynı değerden işlem görüyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 27 Şubat 2024 canlı altın fiyatları alış-satış takip tablosu ile çeyrek altın, gram altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 07:52 Güncelleme: 27.02.2024 - 07:52
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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