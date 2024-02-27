Gram altın rekor seviyesini koruyor! 27 Şubat 2024 çeyrek altın ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika güncel gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları 27 Şubat Salı gününe yatay seyirde başladı. Dün 2 bin 35 lira ile rekor kıran gram altın fiyatı bugün de aynı değerden işlem görüyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 27 Şubat 2024 canlı altın fiyatları alış-satış takip tablosu ile çeyrek altın, gram altın fiyatı...
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Ons altın değeri ve döviz kurundan etkilenen altın fiyatları yükselişini yeni haftada da sürdürdü. Yeniden kritik eşik olan 2 bin lira sınırını aşan gram altın rekor kırarak 2 bin 35 TL'ye kadar çıktı. Dün rekor kıran gram altın bugün de zirve seviyesinden işlem görüyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 27 Şubat canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN ZİRVE SEVİYESİNİ KORUYOR!
Yeni haftanın ilk gününde 2 bin 35 TL seviyesine çıkarak rekor kıran gram altın fiyatı bugün de aynı seviyeden alıcı buluyor. Dün 3 bin 326 TL olan çeyrek altın ise bugün 3.328 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.035,59
Satış: 2.035,97
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ONS ALTIN NE KADAR?
Alış: 2.033,65
Satış: 2.033,89
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.256,95
Satış: 3.328,81
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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 13.027,78
Satış: 13.274,54
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YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 6.493,54
Satış: 6.657,63
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ZİYNET ALTIN NE KADAR?
Alış: 13.027,78
Satış: 13.274,54
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ATA ALTINI NE KADAR?
Alış: 13.944,94
Satış: 14.291,82
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.123,72
Satış: 1.509,27
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.921,55
Satış: 2.030,86