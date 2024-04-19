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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: REKOR KIRIYOR! 19 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 07:30 Güncelleme: 19.04.2024 - 07:30
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