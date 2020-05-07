Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalarıdan gelen rakamlarla yanıt buluyor. Altın uzmanları, altınının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel bir şekilde gram altının da fiyatının arttığını belirtiyor. Altın uzmanları, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini söyledi. Son altın fiyatları şöyle: