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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son durum! Altın yükselişte! 5 Ekim bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son durum! Altın yükselişte! 5 Ekim bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ortadoğu'daki kriz hem benzini hem canlı altın fiyatını doğrudan etkiliyor. Bu sabah yatay seyriyle başlayan altın piyasası, öğleden sonra değerini korumaya devam edecek mi merak konusu. Peki altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 5 Ekim bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 07:53 Güncelleme: 05.10.2024 - 10:30
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