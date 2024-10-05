Altın fiyatları son durum! Altın yükselişte! 5 Ekim bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ortadoğu'daki kriz hem benzini hem canlı altın fiyatını doğrudan etkiliyor. Bu sabah yatay seyriyle başlayan altın piyasası, öğleden sonra değerini korumaya devam edecek mi merak konusu. Peki altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 5 Ekim bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı
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Alım satım ve kar amacı güden vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Ekim ayının ilk gününe göre gram altın 6,23 TL artarak yüzde 0,21 değer kazandı. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü rekor üstüne rekor kıran gram altın Kapalıçarşı'da 2920 lirayla tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatında son durum
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR
4 Ekim Cumartesi gram altın alış 2.920,77 TL, satış 2.921,56 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4.673,24 TL’den alınırken, 4.776,74 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 18.692,95 TL’den işlem görüyor.
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.652,23
Satış: 2.654,97
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.920,77
Satış: 2.921,56
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.673,24
Satış: 4.776,74
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.692,95
Satış: 19.048,54
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.847,00
Satış: 20.057,00
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.225,00
Satış: 20.732,99
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.692,95
Satış: 19.048,54
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.317,27
Satış: 9.553,48